Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили автомобильную и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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