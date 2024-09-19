Россиянам объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Например, мужчины реже участвуют в профилактических программах В России женщины живут в среднем на 10 лет больше мужчин, потому что меньше курят и пьют алкоголь, рассказала "Парламентской газете" заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
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