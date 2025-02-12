Комедийный сериал «Телохранители» возвращается на ТНТ

Если первый сезон рассказывал главным образом про столкновение двух миров — челябинской «пацанской» тусовки и Москвы, то второй обещает углубиться во взаимоотношения героев, которые стали друг другу ближе.
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