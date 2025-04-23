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Пророрчество сбудется? Папа Франциск считается последним Папой Римским перед наступлением конца света. Что нам обещают?

Пророрчество сбудется? Папа Франциск считается последним Папой Римским перед наступлением конца света. Что нам обещают?

Avia.pro - СМИ Папа Римский Франциск, первый понтифик из Нового Света, скончался 21 апреля 2025 года, оставив мир в смятении.

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Комментарии
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Балу -
У нас ещё после последнего конца света народ не всю гречку доел...
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7 час.
Анатолий ashkourin
Последний киздец наступает,пора Новый ковчег искать.
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4 час.
В
Воробей
Такое не ищут, такое сами строят. В этом суть этой притчи.
Ответить
2 час.
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