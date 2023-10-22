Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обн...

Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обновления StarCitizenНа состоявшейся конференции CitizenCon в Лос-Анджелесе представили нововведения движка игры и поделились графическими улучшениями для предстоящего обновления космического симулятора StarCitizen.