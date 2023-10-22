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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обн...

Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обн...

Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обновления StarCitizenНа состоявшейся конференции CitizenCon в Лос-Анджелесе представили нововведения движка игры и поделились графическими улучшениями для предстоящего обновления космического симулятора StarCitizen.

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