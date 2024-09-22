Женщину и троих мужчин судят за похищение 8-летней девочки в Калужской области

Судебный процесс над четырьмя похитителями 8-летней девочки продолжается в Калужской области. Трое мужчин и женщина украли школьницу в прошлом году – выбрали ее случайно и требовали с родителей огромную сумму в качестве выкупа, передает РИА Новости.