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Женщину и троих мужчин судят за похищение 8-летней девочки в Калужской области

Женщину и троих мужчин судят за похищение 8-летней девочки в Калужской области

Судебный процесс над четырьмя похитителями 8-летней девочки продолжается в Калужской области. Трое мужчин и женщина украли школьницу в прошлом году – выбрали ее случайно и требовали с родителей огромную сумму в качестве выкупа, передает РИА Новости.

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