ISU обсудит модернизацию своей конституции и наполнение инвестпортфеля на конгрессе в июне

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. «Среди топ-вопросов – модернизация конституции ISU (есть и такая), пошаговое внедрение «Концепции-2030» (как выводить ISU из того тупика, в котором он оказался) и наполнение инвестпортфеля союза», – сообщила журналист Sports Майя Багрянцева.
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