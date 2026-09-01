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"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США

"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США

Самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27.

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