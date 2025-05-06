"Ъ": в Британии приостановили взыскание с РФ $207 млн в пользу "Крымэнерго"

Высокий суд Лондона вынес решение, разрешающее России пока не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании $207,8 млн в пользу украинского АО "ДТЭК Крымэнерго" за потерю им энергоактивов на полуострове.
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