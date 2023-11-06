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«Пекин не откажется от Путина»: киевский дипломат объявил КНР и РФ «материком зла»

«Пекин не откажется от Путина»: киевский дипломат объявил КНР и РФ «материком зла»

От визита китайского лидера Си Цзиньпина в США Украине не стоит ожидать чего-то прорывного – Пекин не откажется от сотрудничества с Россией.

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