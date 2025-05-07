Сегодня истекает срок действия ключевого патента Asetek

Запатентовав в 2005 году простую, но эффективную конструкцию замкнутой системы жидкостного охлаждения (LCS), в которой помпа интегрирована в водоблок процессора, и успешно защитив свою интеллектуальную собственность в течение 20 лет, компания Asetek стала ведущим в мире OEM-производителем жидкостных кулеров «все-в-одном».