Nature: структура мозга выдает болезнь Альцгеймера за много лет

Международная группа исследователей из Университета Осло и Калифорнийского университета в Беркли выяснила, что структурные изменения головного мозга при болезни Альцгеймера начинаются минимум за семь лет до появления амилоидных бляшек.
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