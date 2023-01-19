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"Элита попала": инцидент у ТЦ реально разгневал жителей Владивостока

"Элита попала": инцидент у ТЦ реально разгневал жителей Владивостока

Инцидент у известного ТЦ во Владивостоке в районе Второй Речки разгневал многих людей. Об этом рассказали очевидцы в Telegram — канале vtoryakvdk (18+).

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