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Толстой призвал «учиться слышать и понимать друг друга»

Толстой призвал «учиться слышать и понимать друг друга»

Заместитель председателя Государственной Думы, секретарь Московского регионального отделения партии "Единая Россия" и член Высшего совета ЕР Пётр Толстой продолжает делать рискованные (по сегодняшним агрессивно-абсурдным временам) заявления.

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