Замгубернатора ХМАО Кильтау представил в думе недостоверную информацию о реализации крупнейшего проекта 

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по ЖКХ Владимир Кильтау представил в думе Югры недостоверную информацию о ходе реализации одного из крупнейших коммунальных проектов в регионе.
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