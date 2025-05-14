7 важных изменений в ПДД в мае 2025

Последний месяц весны принёс российским водителям немало интересного. Правила дорожного движения, а также ряд некоторых других законов, касающихся отношений человека и транспортного средства, пополнился целой плеядой «небезынтересных» изменений.
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