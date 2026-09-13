Умер народный художник России Владимир Молодкин

Народный художник России Владимир Молодкин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале в МАКС.
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