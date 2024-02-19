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Ученые нашли связь между группой крови человека и его финансовым положением

Ученые нашли связь между группой крови человека и его финансовым положением

Группа крови может оказывать влияние на финансовое состояние человека. Такой вывод сделали ученые, обнаружившие связь между определенными чертами характера, влияющими на накопление материальных благ, и группой крови.

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