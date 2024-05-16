Театр абсурда
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Театр абсурда

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Фекальный потоп в Киеве

Фекальный потоп в Киеве

В Киеве снова фекальный потоп. Кстати, вы заметили, что по киевским улицам фекальные реки начинают бежать перед сдачей очередного важного населенного пункта? Да-да, который украинские патриоты потом хором будут называть ничего не значащим, убыточным и дотационным.

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