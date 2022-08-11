"Этого ждали больше 10 лет": известная дорога во Владивостоке "дождалась" ремонта

"Этого ждали больше 10 лет": известная дорога во Владивостоке "дождалась" ремонта

Известная дорога во Владивостоке "дождалась" ремонта. Как сообщили в администрации города, начался ремонт повреждённых участков дороги на улице Фадеева.

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