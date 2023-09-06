Неспешный разговор

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Виктор Орбан: «Вы не понимаете русских. Они никогда не сдадутся. Для Запада главная ценность - свобода, для русских - государство, его целостность и безопасность»

Виктор Орбан: «Вы не понимаете русских. Они никогда не сдадутся. Для Запада главная ценность - свобода, для русских - государство, его целостность и безопасность»

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Венгерский лидер в интервью Такеру Карлсону на тезис о том, что «администрация Байдена ставит своей целью ликвидировать Путина и сменить режим в России» ответил так: «Знаете, понять русских – это трудная вещь.

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Комментарии
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Зоя
да..западу пора понять,что каждый житель России ,это и есть Путин,так что если для запада свобода-это ЛГБТ,педофилия,трансгендеры,БДСМ и прочая мерзость,то для России свобода-это независимость и единая, сплоченная любовью к своей земле, Россия,   ОТЕЧЕ СТВО.....
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1 д.
Дмитрий Гурин
&quot;В центре внимания – свобода. Как предоставлять людям всё больше и больше свободы.&quot; ....................... Вот только не дополнил фразу одним словом: &quot;своим&quot;! Другие дня них либо второй сорт либо не кондиция. Мысли и помыслы колонизаторов за одно поколение не перевоспитаешь, надо утилизировать.
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23 час.

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