Виктор Орбан: «Вы не понимаете русских. Они никогда не сдадутся. Для Запада главная ценность - свобода, для русских - государство, его целостность и безопасность»

да..западу пора понять,что каждый житель России ,это и есть Путин,так что если для запада свобода-это ЛГБТ,педофилия,трансгендеры,БДСМ и прочая мерзость,то для России свобода-это независимость и единая, сплоченная любовью к своей земле, Россия, ОТЕЧЕ СТВО.....

Дмитрий Гурин

"В центре внимания – свобода. Как предоставлять людям всё больше и больше свободы." ....................... Вот только не дополнил фразу одним словом: "своим"! Другие дня них либо второй сорт либо не кондиция. Мысли и помыслы колонизаторов за одно поколение не перевоспитаешь, надо утилизировать.