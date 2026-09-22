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Ву о том, к чему привыкнуть в России тяжелее всего: «VPN. То есть, то нет. Напрягает. Я провожу много времени дома, и иногда непросто включить фильм или матч»

Камерунский защитник « Спартака »  Кристофер Ву рассказал, что его больше всего напрягает в России. – К чему привыкнуть в России было наиболее тяжело, помимо холода? – VPN (смеется).

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