MWM: не придётся ли Пентагону выбирать между армией США и ВСУ?

Вэнс заявил, что Америка потратила на украинский конфликт арсеналы, копившиеся десятилетиями, в то время как в результате многолетних сокращений промышленной базы Соединённые Штаты «перестали производить достаточно оружия».
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