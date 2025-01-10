Безэкипажные катера: противостоять им сможет только система систем Итак, мы возвращаемся к тематике противостояния безэкипажным катерам (БЭК), в том числе БЭК-камикадзе противника.
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Безэкипажные катера: противостоять им сможет только система систем Итак, мы возвращаемся к тематике противостояния безэкипажным катерам (БЭК), в том числе БЭК-камикадзе противника.
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