Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Харрис намерена поднять ставку корпоративного налога в США до 28%

Вице-президент Камала Харрис призывает повысить ставку корпоративного налога в США до 28%, что является ее первым крупным предложением по увеличению доходов и финансированию дорогостоящих планов, которые она хочет реализовать в качестве президента, передает NBC News.

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