Харрис намерена поднять ставку корпоративного налога в США до 28%

Вице-президент Камала Харрис призывает повысить ставку корпоративного налога в США до 28%, что является ее первым крупным предложением по увеличению доходов и финансированию дорогостоящих планов, которые она хочет реализовать в качестве президента, передает NBC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)