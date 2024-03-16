Страна и люди
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Страна и люди

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Эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть в РФ и проголосовать

Эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть в РФ и проголосовать

Находящиеся в Эстонии граждане России столкнулись с сопротивлением со стороны местных пограничников. Они попытались воспрепятствовать тому, чтобы те смогли попасть на российскую территорию и проголосовать на выборах Президента РФ.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Не нужно обращаться к комиссарам &quot;по правам человека&quot;. Давить чухонцев, бить по голове до тех пор, пока образумятся или умрут от страха.
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20 час.

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