БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Вернется ли Молдавия в СНГ, и если да — что она там застанет

Вернется ли Молдавия в СНГ, и если да — что она там застанет

«Развод» бывших республик СССР затянулся, куда он может завести в итоге Дмитрий Родионов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Молдавия сможет вернуться в Содружество Независимых Государств, если позиция Кишинева в отношении работы в СНГ изменится, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии