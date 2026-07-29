Вернется ли Молдавия в СНГ, и если да — что она там застанет

«Развод» бывших республик СССР затянулся, куда он может завести в итоге Дмитрий Родионов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Молдавия сможет вернуться в Содружество Независимых Государств, если позиция Кишинева в отношении работы в СНГ изменится, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.