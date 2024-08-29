Пять нападений совершено на нефтепроводы Колумбии Атакам подверглись трубопроводы Кано Лимон-Ковенас и Бисентенарио.
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Пять нападений совершено на нефтепроводы Колумбии Атакам подверглись трубопроводы Кано Лимон-Ковенас и Бисентенарио.
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