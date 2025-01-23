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Царьград

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Алтайский житель получил 5 лет за передачу секретной информации Украине

Алтайский житель получил 5 лет за передачу секретной информации Украине

Гражданин из Алтайского края осужден на пять лет за передачу данных о военных объектах Украины. Поддерживая связь через мессенджер, он передавал сведения о безопасности России, за что в итоге получил наказание в исправительной колонии.

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