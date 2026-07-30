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Газета.ру

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Глава МО Косиняк-Камыш: Польшу от войны отделяют метры

Глава МО Косиняк-Камыш: Польшу от войны отделяют метры

Польшу от войны отделяют метры, ситуация очень серьезная. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя нарушение воздушного пространства неизвестным объектом, пишет RMF 24.

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