Глава МО Косиняк-Камыш: Польшу от войны отделяют метры

Польшу от войны отделяют метры, ситуация очень серьезная. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя нарушение воздушного пространства неизвестным объектом, пишет RMF 24.
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