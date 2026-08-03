Оксана Кислицына помогла участнику СВО получить назначенные выплаты

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Мобилизованный участник СВО из Нижегородской области получил назначенные выплаты за выполнение боевых задач после вмешательства омбудсмена Оксаны Кислицыной.
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