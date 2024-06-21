Ким Чен Ын подарил Путину бюст и инкрустированную перламутром картину

В ходе визита Владимира Путина в Пхеньян Ким Чен Ын преподнес российскому лидеру два памятных подарка: бюст из камня и картину с портретом Путина над Красной площадью, выполненную в традиционной корейской технике инкрустации «начжон чхильги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии