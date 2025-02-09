Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр град
    И как же после такого мракобесия Украина должна существовать как государство? Не хрена этих жидов история веков не уч...Бандеровцы хотят ...
  • лина любимцева
    Бандэровцев нужно навсегда отправить на их историческую родину - ИЗРАИЛЬ!!!......    И ВООБЩЕ!! Пусть Польша ответит,...Бандеровцы хотят ...
  • Василий
    Что бы увеличить у хохлов мотивацию воевать, предлагаю пообещать им не одни, а двое или даже трое кружевных труселей.Украинцы не хотят...

«Это огромные бабки»: Бывший подельник рассказал, зачем Зеленский занижает потери ВСУ

«Это огромные бабки»: Бывший подельник рассказал, зачем Зеленский занижает потери ВСУ

Офис Зеленского занижает потери ВСУ исключительно из корыстных соображений – чтобы на «мёртвых душах» воровать деньги из военной помощи Запада, которая идёт на закупку вооружений, обмундирования, питания, медикаментов и топлива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх