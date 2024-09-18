В ХМАО хирурги спасли новорожденную с редким пороком сердца

Специалисты Окружного кардиоцентра Сургута спасли новорожденную девочку с редким пороком сердца. У нее диагностировали транспозицию магистральных артерий, сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
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