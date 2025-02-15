Число российских туристов в Таджикистане растет и растет

Количество туристов из России, посещающих Таджикистан, значительно возросло. Об этом сообщил глава Комитета по развитию туризма при правительстве страны Джамшед Джумахонзода на пресс-конференции, посвящённой отчету.
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