«Миротворческая миссия 5.0». Орбан рассказал о намерении Трампа покончить с конфликтом на Украине

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом намерен добиться урегулирования конфликта на Украине.
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