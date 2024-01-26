Китай расширяет сеть зарядных станций для удовлетворения растущего спроса

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Государственное управление по делам энергетики КНР в четверг заявило, что продолжит совершенствовать сеть зарядных станций для автомобилей на новых источниках энергии /NEV/ в стране, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.