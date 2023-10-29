Драпеко резко раскритиковала Пугачеву, Макаревича и Хаматову

Елена Драпеко, заслуженная артистка России, известная благодаря своим ролям в кинофильмах, таких как «А зори здесь тихие…», «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», высказалась о поведении артистов, которые бежали из России.
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