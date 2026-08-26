Эпоха Орбана закончилась: Венгрия объявила Россию угрозой своей безопасности Венгрия повернулась в сторону от России.
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Эпоха Орбана закончилась: Венгрия объявила Россию угрозой своей безопасности Венгрия повернулась в сторону от России.
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