В Литве подготовятся к отражению военной угрозы со стороны Белоруссии

В ближайшие три года в Литве проведут 57 учений по противостоянию потенциальным гибридным угрозам. Среди прочих сценариев сотрудники Министерства внутренних дел подготовятся к отражению военной угрозы со стороны Белоруссии.
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