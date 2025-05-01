Миронов предложил отменить роуминг между Россией и Абхазией

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением рассмотреть возможность подписания соглашения об отмене роуминга между Россией и Абхазией.
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