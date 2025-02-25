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Трое челябинцев осуждены за легализацию 20 мигрантов через фиктивные договоры

Трое челябинцев осуждены за легализацию 20 мигрантов через фиктивные договоры

Суд в Челябинске приговорил троих жителей к двум годам лишения свободы за создание канала незаконной миграции.

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