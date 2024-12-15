В Германии раскрыли причину распада правящей коалиции

Экс-министр Линднер: «Светофор» распался из-за разногласий в правительстве ФРГ Правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась ввиду непреодолимых разногласий в правительстве, заявил в интервью Berliner Zeitung экс-министр экономики Кристиан Линднер.
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