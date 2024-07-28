Российские ученые нашли способ победить хронический гепатит В

Специалисты лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Минздрава России вплотную приблизились к созданию препарата, который позволит вылечить хронический гепатит В.
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