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Зона высоких технологий

Зона высоких технологий

Юго-восток столицы — крупнейший промышленный округ нашего мегаполиса. Еще в средние века, когда город был в основном деревянный, именно здесь — с подветренной стороны — размещались «пожароопасные» промыслы: кузнечное, гончарное производство.

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