Зона высоких технологий

Юго-восток столицы — крупнейший промышленный округ нашего мегаполиса. Еще в средние века, когда город был в основном деревянный, именно здесь — с подветренной стороны — размещались «пожароопасные» промыслы: кузнечное, гончарное производство.
Юго-восток столицы — крупнейший промышленный округ нашего мегаполиса. Еще в средние века, когда город был в основном деревянный, именно здесь — с подветренной стороны — размещались «пожароопасные» промыслы: кузнечное, гончарное производство.
Свежие комментарии