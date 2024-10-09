Россиян разводят на деньги фейковыми приказами ФСБ

Мошенники не были мошенниками, если бы не использовали новые способы отъема денежных средств. Однако, по факту, ничего нового они не придумывают, а только дополняют уже всем известные «бородатые» схемы обмана новыми деталями.
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