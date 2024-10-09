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Нескучные технологии

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Россиян разводят на деньги фейковыми приказами ФСБ

Россиян разводят на деньги фейковыми приказами ФСБ

Мошенники не были мошенниками, если бы не использовали новые способы отъема денежных средств. Однако, по факту, ничего нового они не придумывают, а только дополняют уже всем известные «бородатые» схемы обмана новыми деталями.

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