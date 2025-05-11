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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Международная федерация каноэ в апреле присвоила нейтральный статус 41 российскому гребцу

В этот список вошли 27 представителей гребли на байдарках, каноэ и лодках «Дракон», а также 14 спортсменов, выступающих в гребном слаломе.

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