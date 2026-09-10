После атаки беспилотных катеров на набережную в Сочи пострадали 28 человек

В ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 448 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
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