Дезертирство украинских военных в Курахово тянет на мировой рекорд!

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют.