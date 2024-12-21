Дезертирство украинских военных в Курахово тянет на мировой рекорд!

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют.
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