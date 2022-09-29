В Башкортастане полицейские продолжают проводить профилактические лекции для школьников

Старший юрисконсульт Отдела МВД России по городу Октябрьскому майор внутренней службы Анна Сергеева провела профилактическую беседу для учащихся 4-5, 7-8 классов средних общеобразовательных школ № 10 и № 12 города Октябрьского о безопасности детей в сети интернет и как не стать жертвой преступления.